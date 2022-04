Alcaraz jüngster Top-Ten-Spieler seit Nadal

Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz steht als jüngster Spieler seit seinem spanischen Landsmann Rafael Nadal in den Top 10 der ATP-Weltrangliste. 2005 hatte der Grand-Slam-Rekordsieger mit 18 Jahren den Sprung geschafft, am Montag zog Alcaraz durch seinen Turniersieg in Barcelona im selben Alter nach.

Nadal war vor 17 Jahren sogar am gleichen Tag und ebenfalls nach einem Triumph in Barcelona unter die besten Zehn vorgestoßen. Der neue Weltranglistenneunte Alcaraz hatte zuletzt als jüngster Profi das Hartplatz-Masters in Miami gewonnen, der Erfolg in Barcelona war bereits sein dritter Turniersieg in diesem Jahr. Bislang war er im Ranking auf Rang elf geführt worden.