FC Südtirol schafft erstmals Aufstieg in Serie B

Meister, Aufsteiger, künftiger Serie-B-Klub: Der FC Südtirol hat am Sonntag in Triest Geschichte geschrieben und sein lang ersehntes Ziel erreicht.

Dank des 2:0-Sieges über US Triestina im Auswärtsspiel im Stadion Nereo Rocco schaffte der Südtiroler Klub erstmals in seiner Geschichte den Aufstieg in die Serie B.

Deutsch ist die Muttersprache von mehr als 60 Prozent der Bevölkerung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Zuvor hatte in dem AC Bozen in der Saison 1947/48 lediglich ein Klub aus der autonomen Provinz Bozen in der Serie B gespielt. Seit 22 Jahren mischt der FC Südtirol im Profi-Fußball mit, die letzten zwölf davon spielte er in der dritthöchsten Liga.