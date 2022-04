Formel 1 in Imola bringt RTL gute Quote

Gute Quote für RTL bei Verstappen-Sieg © AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Die erste Formel-1-Übertragung des Jahres im Free-TV hat RTL gute Quoten beschert. Den Großen Preis der Emilia Romagna sahen am Sonntag in der Spitze 3,21 Millionen Zuschauer, im Durchschnitt verfolgten 2,93 Millionen den Sieg von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) im vierten Saisonrennen. Der Kölner Sender kam damit auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Seit 2021 hält Sky die Exklusivrechte an der Königsklasse, allerdings werden vier Rennen pro Saison auch im Free-TV übertragen. In diesem Jahr zeigt RTL noch die Grands Prix in Großbritannien (3. Juli), den Niederlanden (4. September) und Brasilien (13. November).