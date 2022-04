Formel 1: Mick Schumacher in Imola erneut ohne WM-Punkte - Haas-Pilot bekommt Kritik

Beim Grand Prix in Imola bleibt Mick Schumacher wieder ohne Punkte. Der Haas-Pilot bekommt Kritik, zeigt sich aber auch reflektiert. Ein reibungsloses Wochenende in Miami ist nun Pflicht.

Mick Schumacher kommt nach zwei Fahrfehlern beim GP der Emilia Romagna am Sonntag nur als 17. ins Ziel.

Da musste selbst der Onkel vorsichtige Kritik üben. „Wenn Du von einem Punkterang startest, zweimal die Kontrolle über das Auto verlierst und Vorletzter wirst, kann man nicht von einem guten Rennen sprechen“, sagt Ralf Schumacher über die Leistung seines Neffen Mick in Imola.

Dabei war die Ausgangssituation so gut. Schumacher junior hätte Startplatz zehn einfach „nur“ halten müssen.

Schumacher nach Fehlern selbstkritisch

Grund: In der Tamburello-Schikane dreht sich der Deutsche ins Kiesbett, beschädigt dabei sogar den Seitenkasten von Alpine-Star Fernando Alonso, der daraufhin ausscheidet.

„Wir hatten die Pace, wenigstens in der Nähe von Platz zehn zu bleiben“, räumt Schumacher in seiner Presserunde enttäuscht ein. „Vielleicht bin ich zu eng in Turn 2/3 reingefahren und habe nach einem schlechten Start zu viel riskiert.“