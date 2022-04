Meister-Ranking: Müller in der Bundesliga einsame Spitze - aber nicht in Europa

Thomas Müller setzt sich in der Bundesliga an die Spitze des Meister-Rankings. Im internationalen Vergleich stehen noch zwei Spieler über dem Seriensieger des FC Bayern.

In der Bundesliga ist Thomas Müller das Maß aller Dinge. Elf deutsche Meistertitel, einsame Spitze.

Doch im internationalen Vergleich gibt es noch einige Spieler, die mindestens genauso oft oder sogar noch häufiger über Silberware in der Liga jubeln durften. Einer von ihnen spielt mit Müller beim FC Bayern - der Klub hat gerade seinen zehnten Titel in Folge geholt.

Die Rede ist von Kingsley Coman, der in seiner bisherigen Laufbahn in jedem Jahr Meister wurde. Er bringt es damit ebenfalls auf elf Liga-Erfolge, in der Saison 2015/16 wurde er als Spieler von Juventus und Bayern sogar offiziell zweimal zum Sieger erklärt.