Formel 1: Alpha-Tauri-Boss Tost lobt Red Bull und Ferrari - "Sind in einer anderen Welt"

Die große Konkurrent Ferrari konnte dabei nur zuschauen. So schied Carlos Sainz bereits in der ersten Runde aus, währen der WM-Führende Charles Leclerc von Position zwei auf sechs zurückfiel. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Für Franz Tost, Teamchef von AlphaTauri, sind die Rollen aktuell klar verteilt. „Red Bull und Ferrari fahren aktuell in einer anderen Welt“, meinte er im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 und ergänzte: „Verstappen hat in der 41. Runde schon zum Überholen angefangen. Da sieht man die Überlegenheit von Red Bull und Verstappen.“

Ex-DTM-Pilot Martin Tomczyk erläuterte dabei, warum die Red Bull am Start die roten Autos stehen ließ: „Red Bull ist mit dem ersten Gang gestartet und Ferrari ist mit dem zweiten Gang gestartet. Red Bull war das sehr viel schneller weg. Das sind so Kleinigkeiten, die so ausschlaggebende Punkte am Start sein können.“