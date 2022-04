Milan rettet Tabellenführung mit Glück

Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft seinen Tabellenführung durch einen späten Sieg bei Lazio Rom erfolgreich verteidigt.

Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft seinen Tabellenführung durch einen späten Sieg bei Lazio Rom erfolgreich verteidigt. Die Rossoneri gewannen in der Hauptstadt beim Comeback von Altstar Zlatan Ibrahimovic durch das Tor von Sandro Tonali in der Nachspielzeit 2:1 (0:1).