Frauen-Fußball: Nächster Aufreger um Kheira Hamraoui - PSG reagiert

Vor dem Champions-League-Hinspiel im Halbfinale gegen Olympique Lyon kam es am Samstagmorgen während einer Trainingseinheit zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spielerinnen.

Die beiden Spielerinnen sollen bei einer Übung aneinandergeraten sein. Zuerst wurden Beleidigungen ausgetauscht, was dann zu einer weiteren Eskalation geführt haben soll. Andere Spielerinnen seien dazwischengegangen, um eine völlige Eskalation zu verhindern. L‘Équipe berichtete von einigen Spielerinnen, die „nach diesem Ereignis in Tränen ausbrachen.“

PSG reagiert auf den Vorfall

„PSG bestätigt, dass es während des Trainings der Frauenmannschaft heute Morgen zu einem Zwischenfall zwischen den Spielerinnen gekommen ist und wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Vorfall aufzuarbeiten“, ließ der Verein in einer Erklärung veröffentlichen.

Zwar wurde Hamraoui nach dem Vorfall nicht offiziell aus dem Kader für das Halbfinalspiel gestrichen, tritt die Reise nach Lyon allerdings nicht an. Auch ihr weiterer Verbleib bei PSG ist fraglich. Ihr Vertrag läuft noch bis 2023.

Kheira Hamraoui immer wieder im Fokus

Es ist nicht der erste Vorfall, in den Hamraoui verwickelt ist. Im November des vergangenen Jahres wurde die französische Nationalspielerin Opfer eines Eisenstangenangriffs . „Mein Angreifer schlug mehrmals mit einer Eisenstange auf mich ein. Ich sah, dass er hauptsächlich auf meine Beine zielte, und ich versuchte, mich mit meinen Händen zu schützen“, sagte Hamraoui laut L‘Équipe der Polizei.

Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen Hamraoui und weiten Teilen des PSG-Kaders nicht entspannt, was weitere Vorfälle zur Folge hatte. Am 11. März geriet die 32-Jährige nach dem Ligaspiel in Montpellier mit Marie-Antoinette Katoto aneinander.