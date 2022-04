FC Bayern & BVB: Stefan Effenberg über Haaland und Lewandowski | SPORT1-Kolumne

Stefan Effenberg äußert sich in seiner SPORT1-Kolumne zur Zukunft von BVB-Star Erling Haaland. An einer Schiedsrichter-Entscheidung beim Meisterstück des FC Bayern äußert der SPORT1-Experte heftige Kritik.

jetzt hat es der FC Bayern also mal wieder vorzeitig geschafft mit diesem 3:1-Erfolg über den BVB: Die zehnte Meisterschaft in Folge ist etwas Besonderes, dafür viel Respekt.

Diesen Titel sollte man sich auch nicht trüben lassen, nur weil man vorzeitig im DFB-Pokal und in der Champions League ausgeschieden ist.

Klar, die Bundesliga gibt schon eine gewisse Spannung her, wenn ich an den Abstiegskampf oder die Platzierung ums internationale Geschäft denke - aber eben nicht im Kampf um die Meisterschaft in den vergangenen 10 Jahren.