FC Bayern: Salihamidzic mit klarer Ansage zur Lewandowski-Verlängerung - FCB-Star genießt größte Wertschätzung

Bleibt er oder geht er? Die Frage nach Lewandowskis Zukunft stellen sich nach Bayerns zehnter Meisterschaft in Folge viele. Salihamidzic bezieht dazu Stellung und bleibt doch einige Antworten schuldig.

Verlängert der Pole seinen 2023 auslaufenden Vertrag nochmal mit den Münchnern, verlässt er vorzeitig den Rekordmeister oder wechselt er kommendes Jahr ablösefrei zu einem anderen Verein? Will Bayern überhaupt mit dem zweimaligen Weltfußballer verlängern? Diese Fragen beschäftigen die Fans, die Verantwortlichen, die Spieler sowie Experten gleichermaßen.

Am Tag nach dem 3:1-Heimsieg gegen den BVB samt Weißbier-Meisterfeier auf dem Rasen der Allianz Arena gibt Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky 90 zumindest ein paar Antworten. Demnach sei ein Wechsel Lewandowskis 2022 keine Option: „Er hat einen Vertrag bis 2023. Wir werden jetzt Gespräche führen und sehen, wie die sich entwickeln.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

FCB-Vorstand einig: Lewandowski soll gehalten werden

Berichte, Lewandowski sei weitestgehend in der Kabine isoliert und zudem momentan unzufrieden, widerspricht der Sportvorstand vehement: „Ich habe grundsätzlich Lewandowski absolut entspannt gesehen. Er ist ein Vollprofi, möchte jeden Tag perfektes Training haben. Wenn er im Spiel kein Tor macht, sitzt der in der Kabine und ist stinksauer. Deswegen ist er so gut. Man muss ihn nehmen und managen können, aber er gibt das auch zurück. Ich sehe nicht, dass sich die Fronten verhärten sollten.“ (Einzelkritik zum FC Bayern)