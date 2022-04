Bundesliga: Markus Babbel bringt André Breitenreiter als Trainer von Borussia Mönchengladbach ins Spiel

André Breitenreiter steht vor dem größten Triumph seiner Karriere. Markus Babbel sieht in der Bundesliga einen idealen Verein für den früheren Schalke-Coach.

In der Schweiz wird derzeit ein deutscher Trainer gefeiert, der hierzulande ein bisschen in Vergessenheit geraten ist: André Breitenreiter.

Der 48-Jährige ist kurz davor, mit dem FC Zürich Schweizer Meister zu werden. Nach einem 5:1-Sieg am Samstag gegen den FC Sion spielte der FC Basel (3:0 gegen Luzern) aber einen Tag später nicht mit und verschob die Titelfeier der Züricher um mindestens eine Woche.

Dass Breitenreiter mit Zürich Meister werden wird, steht allerdings fünf Spieltage vor Schluss so gut wie fest. Der FCZ hat 13 Zähler Vorsprung vor Basel und wäre am kommenden Sonntag mit einem Remis im direkten Duell beim Verfolger am Ziel.