Formel 1: Vettel holt für Aston Martin WM-Punkte in Imola - und überrascht mit Keks-Vergleich

Sebastian Vettel wird in Imola Achter und besorgt damit die ersten Punkt für das gebeutelte Aston-Martin-Team. Regen und Mut helfen. Nach dem Rennen überrascht Vettel mit einem kuriosen Vergleich.

Für den Rennsonntag in Imola hatte sich Sebastian Vettel vor dem Start im Gespräch mit SPORT1 so richtiges Fritz-Walter-Wetter gewünscht.

Der Grund: Im verregneten Qualifying am Freitag kam der Heppenheimer gut zurecht, schaffte es ins Q3 und die Top-10.

Bei trockener Strecke wurde er am Samstag im Sprint aber gnadenlos nach hinten durchgereicht, zu schwach war der Aston-Martin unter normalen Bedingungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vettel holt erste WM-Punkt 2022

Für den Emilia-Romagna-GP am Sonntag hatte der Wettergott dann aber wieder ein Einsehen und öffnete für Vettel die Himmelsschleusen.

„Das Wochenende hat uns mit den Bedingungen geholfen, aber wir haben auch das Maximum rausgeholt“, freut sich Vettel: „Wir haben einen sehr guten Job mit dem Wechsel auf Trockenreifen gemacht und so ziemlich das ganze restliche Feld hat uns danach kopiert.“

Vettel: „Konnte Leclerc nicht aufhalten“

In Runde 18 wechselt Vettel von Intermediates auf Slicks, nur McLaren-Star Daniel Ricciardo ist noch einen Umlauf früher dran. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Am Ende wird dieser Mut in Vettels Fall belohnt - auch, wenn er sich in den Schlussrunden Ferrari-Star Charles Leclerc geschlagen geben muss, der nach seinem Ausrutscher das Feld von hinten aufrollt.