Riesige Ehre für Lewandowski! Bayern-Stürmer mit Laureus-Award ausgezeichnet - auch Asamoah, Verstappen und Brady geehrt

Die Auszeichnung, die auf besonderen Wunsch der Laureus World Sports Academy verliehen wird, wurde im Rahmen der Laureus Sports Awards 2022 bekannt gegeben. Lewandowski erklärte: „Ich möchte mich bei der Laureus Academy für die Auszeichnung bedanken. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, von so wunderbaren Menschen, Sportlern und Legenden aus der ganzen Welt des Sports anerkannt und geschätzt zu werden. Es hat eine ganz besondere Bedeutung für mich als Sportler und als Mensch.“ Bei der digitalen Preisverleihung in Sevilla wurden die größten sportlichen Leistungen des Jahres 2021 gewürdigt.

Nagelsmann: „Robert ist außergewöhnlich“

Nagelsmann erzählte zudem eine Anekdote aus dem Training. „Wir hatten eine sehr harte Trainingseinheit, sehr anstrengend. Im nächsten Spiel schoss Robert vier Tore. Dann sagte er mir, dass er jede Woche so trainieren wolle, damit er jedes Mal vier Tore schießen könne und am Ende der Saison 80 Tore schießen könne.“

Asamoah und „schwarze Adler“ ebenfalls ausgezeichnet

Auch Gerald Asamoah und der Film „Schwarze Adler“ durften sich über eine Auszeichnung freuen. Sie wurden mit dem „Laureus Athlete Advocate of the Year Award“ ausgezeichnet. Asamoah kämpft seit Jahren gegen Rassismus, der Film dokumentiert die Erfahrungen schwarzer Spieler im deutschen Fußball.

Brady bekommt Preis für sein Lebenswerk

Zu den weiteren Ausgezeichneten gehörten unter anderem auch Max Verstappen. Der Formel-1-Weltmeister wurde mit dem „Laureus World Sportsman of the Year“ ausgezeichnet. Die Sprinterin Elaine Thompson-Herah gewann den Award „Laureus World Sportswoman of the Year“.