Premier League: Frank Lampard motzt nach Pleite gegen FC Liverpool

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp rückte durch ein 2:0 (0:0) gegen Lokalrivale FC Everton wieder bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran.

Andy Robertson (62.) und Divock Origi (85.) sorgten für den Sieg im Merseyside Derby. City hatte dank eines 5:1 (3:1) gegen den FC Watford am Samstag vorgelegt. Gabriel Jesus erzielte dabei vier Treffer. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Evertons Trainer Frank Lampard war nach dem Match aber alles andere als gut auf den Schiedsrichter zu sprechen. In seinen Augen wurde den Toffees in Durchgang zwei ein Elfmeter verweigert. Dabei spielte er auf einen Zusammenprall zwischen Anthony Gordon und Joel Matip beim Stand von 0:0 an.