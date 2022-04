Alcaraz triumphiert in Barcelona - ab Montag Nummer neun

Carlos Alcaraz triumphiert in Barcelona © AFP/SID/JOSEP LAGO

Der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz hat das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen und seinen dritten Triumph im laufenden Tennisjahr gefeiert.

Der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz hat das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen und seinen dritten Triumph im laufenden Tennisjahr gefeiert. Der 18-Jährige schlug seinen Landsmann Pablo Carreno-Busta im Finale in nur 65 Minuten mit 6:3, 6:2, ab Montag gehört Alcaraz in der Weltrangliste als Neunter erstmals zu den Top 10.