Bayern vs. BVB: Schiedsrichter Siebert gesteht Fehler und erklärt, weshalb er bei Pavard-Grätsche nicht Elfmeter pfiff

In der 59. Minute grätsche Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard beim Stand von 2:1 BVB-Youngster Jude Bellingham im eigenen Strafraum von hinten in die Beine. Der Franzose traf dabei erst den Gegner, spielte danach den Ball.

Nicht nur die BVB-Fans forderten einen Strafstoß. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert blieb stumm. Auch der Videoassistent intervenierte nicht. Am Ende gewannen die Münchner mit 3:1 und sicherten sich den zehnten Meistertitel in Folge. (“Hut ab“: Rose mit bitterem Sarkasmus)

Siebert: „Strafstoß wäre richtige Entscheidung gewesen“

Am Tag nach dem Spiel hat sich Siebert zu der Szene geäußert – und einen Fehler eingeräumt. „Im Laufduell zwischen Pavard und Bellingham setzt Pavard zur Grätsche an, um mit seinem rechten Bein den Ball vom Fuß zu grätschen“, schilderte der 37-Jährige die Szene im kicker . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Kann nicht auf Verdacht entscheiden“

Aus dieser Fehlentscheidung habe Siebert eine Lehre gezogen. „Ich kann als Schiedsrichter nicht auf Verdacht, sondern nur auf Strafstoß entscheiden, wenn ich einen strafbaren Kontakt deutlich wahrnehme. Ansonsten gilt: Im Zweifel weiterlaufen lassen.“ Warum der VAR nicht intervenierte, erklärte der Unparteiische aber nicht. Stattdessen betone er: „Vor allem in der Kameraeinstellung ‚Hintertor hoch‘ ist in diesem Fall der strafbare Kontakt von Pavard an Bellingham jedoch deutlich erkennbar.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Es war nicht die einzige Fehlentscheidung des Unparteiischen. Zehn Minuten zuvor übersah er ein klares Foul von Pavard an Julian Brandt. Der Bayern-Verteidiger traf den Dortmunder Mittelfeldspieler mit der Sohle am Knöchel. ( Die Einzelkritik der Dortmunde r)

Siebert übersah auch Foul an Brandt

Brandt hatte anschließen Schmerzen, doch die Pfeife blieb stumm. „Das war der größte Fehler in diesem Spiel und über meine Bewertung dieser Szene ärgere ich mich sehr“, gestand Siebert. „Brandt enteilt in hohem Tempo Richtung Münchner Tor und Pavard setzt von seitlich-hinten recht kontrolliert zur Grätsche an, um den Ball zu spielen. Er trifft aber nur Brandts Knöchel, es war also ein klares Foul, das zusätzlich zwingend mit Gelb zu ahnden gewesen wäre“, erklärte er.