BBL: Bayern verliert in Hamburg - Bonn zittert sich zum Sieg Bayern lässt Punkte in Hamburg liegen

Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen (Highlights)

Die Basketballer vom FC Bayern haben gegen die Hamburg Towers eine unerwartete Niederlage kassiert. Etwas mehr Glück hatte der Tabellenführer aus, der aber lange zittern musste.

Drei Tage nach dem Überraschungssieg in der Euroleague beim FC Barcelona haben die Basketballer vom FC Bayern in der Bundesliga verloren.

Bei den Hamburg Towers verloren sie überraschenderweise mit 83:87 (38:41) und verlieren damit etwas den Anschluss an die Ligaspitze. (DATEN: Die Tabelle der BBL)

Den Auftakt in die Partie verschliefen die Münchner komplett und lagen zu Beginn des zweiten Viertels bereits mit 13 Punkten zurück. Danach fand das Team von Trainer Andrea Trinchieri besser in die Partie und ging zum Ende des dritten Durchgangs in Führung.

In der Schlussphase versagten dem Tabellendritten aber die Nerven, denn sie erzielten in den letzten drei Minuten nur magere fünf Zähler. Das nutzte die Heimmannschaft um Top-Scorer Caleb Homesley und machte den Überraschungserfolg perfekt.

Bonn zittert sich zum zehnten Sieg in Folge

Glück gehabt haben die Telekom Baskets Bonn. Sie gewannen in der easycredit BBL heimischer Halle nur knapp mit 78:76 (42:28) gegen die BG Göttingen. Mit ihrem zehnten Sieg in Folge bleiben sie an der Tabellenspitze. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der BBL)

Das Überraschungsteam der Saison machte es nach einer starken ersten Halbzeit aber nochmal spannend. Im dritten Viertel gelangen ihnen nur 16 Punkte, sodass die Göttinger den Rückstand auf zwei Zähler reduzieren konnte.

In einem ausgeglichenen Schlussabschnitt, in dem die Gäste zumeist führten, sorgte Bonns Karsten Tadda mit seinem einzigen Korb des Tages 15 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Harald Frey hatte zwar die Chance, die Partie in die Verlängerung zu schicken, sein Lay-Up verfehlte aber sein Ziel.