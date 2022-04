Radsport: Evenepoel gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich bei Premiere - Alaphilippe im Krankenhaus

Belgiens Jungstar Remco Evenepoel hat in seiner Heimat direkt bei der Premiere den Radsport-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen.

Überschattet wurde das Rennen von einem üblen Crash. Der französische Weltmeister Julian Alaphilippe, Teamkollege von Evenepoel, stürzte bei der 108. Auflage des Rennens so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Massencrash mit schlimmen Folgen für Alaphilippe

"Es ist verrückt. Mein allererster Start in Lüttich und ich gewinne", sagte Evenepoel, der sich vor den letzten 30 der insgesamt 257 Kilometer davonmachte und nach gut sechs Stunden 48 Sekunden Vorsprung hatte. Bester Deutscher war Simon Geschke (Berlin/Cofidis) auf Platz 35.

Vorjahressieger Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) fehlte in Lüttich. Der 23-Jährige war am Donnerstag in seine slowenische Heimat zurückgekehrt, um seiner Partnerin nach dem Tod ihrer Mutter beizustehen.