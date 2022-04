Tennis: Novak Djokovic verliert gegen Rublev ATP-Finale in Belgrad - 0:6 im dritten Satz

Einmal mehr brach Djokovic dabei im dritten Satz komplett ein. Zuletzt verlor er bereits in Monte Carlo in der zweiten Runde gegen Alexander Davidovich Fokina (Spanien) den dritten Satz mit 1:6.

Zverev mit Chance auf Nummer eins

Zverev schlägt in dieser Woche beim Turnier in München auf.

Djokovic spielte in Belgrad erst sein drittes Turnier in diesem Jahr. Die Australian Open in Melbourne hatte er wegen seiner Impfverweigerung ebenso verpasst wie die beiden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami.