3. Liga: 1. FC Magdeburg – FSV Zwickau, 3:0 (2:0)

Magdeburg kam gegen Zwickau zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging der 1. FC Magdeburg als Favorit ins Spiel gegen den FSV Zwickau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Kurz darauf bereitete Baris-Fahri Atik das 1:0 von Magdeburg durch Jason Ceka vor (23.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Davy Frick das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für den 1. FC Magdeburg ging es in die Halbzeitpause. Magdeburg schraubte das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 3:0 in die Höhe. Am Schluss gewann der 1. FC Magdeburg gegen Zwickau.