Hannover muss weiter um Klassenerhalt bangen

Ein Fangfehler von Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler führte schon in der zweiten Minute zur Führung für die Ostwestfalen durch Philipp Klement. In der 17. Minute ließen Zieler dann seine Vorderleute im Stich, Florent Muslija konnte nahezu freistehend den Vorsprung für die Gastgeber ausbauen. Kelvin Ofori (90.+1) sorgte für den Endstand.

Vor 7500 Zuschauern zeigten sich die Niedersachsen besonders in der ersten Halbzeit extrem harmlos in der Offensive, kein einziger Schuss auf das Paderborner Tor wurde registriert. Ohne große Mühe konnte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok in dieser Phase ihre Führung verwalten.