2. Liga: 1. FC Nürnberg – SV Sandhausen, 2:4 (1:1)

Sandhausen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Janik Bachmann traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Chima Okoroji. Für das erste Tor von Nürnberg war Tom Krauß verantwortlich, der in der 24. Minute das 1:1 besorgte. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Nach Vorlage von Kilian Fischer ließ Asger Sørensen den zweiten Treffer des 1. FC Nürnberg folgen (53.). Tom Trybull schockte die Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Sandhausen (59./83.). Pascal Testroet stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für die Sandhäuser her (87.). Am Ende verbuchte Sandhausen gegen den Club einen Sieg.