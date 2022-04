Sieg gegen Magdeburg: Kiel holt zum zwölften Mal den DHB-Pokal

Bester Kieler Torschütze vor 13.200 Zuschauern in Hamburg waren der norwegische Rückraumspieler Sander Sagosen mit acht und Ex-Nationalspieler Hendrik Pekeler mit sechs Treffern, beim SCM traf Omar Ingi Magnusson am häufigsten (sieben Tore). Beide Mannschaften sind zurzeit die besten Handball-Teams in Deutschland. In der Liga liegt der THW, der zudem in der Champions League noch Titelchancen besitzt, acht Spieltage vor dem Saisonende allerdings sechs Punkte hinter den Magdeburgern.