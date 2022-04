MotoGP: Weltmeister Quartararo siegt in Portugal

Titelverteidiger Fabio Quartararo hat mit seinem ersten Saisonsieg die Führung in der MotoGP übernommen.

Titelverteidiger Fabio Quartararo (Frankreich) hat mit seinem ersten Saisonsieg die Führung in der MotoGP übernommen. Der Yamaha-Pilot gewann am Sonntag den fünften WM-Lauf in Portimao/Portugal souverän vor seinem Landsmann Johann Zarco (Ducati) und Aleix Espargaro (Spanien/Aprilia).