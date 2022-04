Anzeige

Bundesliga heute: Hertha BSC - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker Hertha will gegen Stuttgart nachlegen

9PLUS1: Alle Infos vor Hertha BSC gegen VfB Stuttgart

SPORT1

Hertha BSC und der VfB Stuttgart stehen sich im Abstiegskampf gegenüber. Felix Magath setzt bei der Alten Dame auf Kampf und Leidenschaft.

Nach dem erlösenden Sieg in Augsburg will Hertha BSC am Sonntag im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart nachlegen.

Die Nettigkeiten an den VfB Stuttgart gingen Felix Magath und Fredi Bobic leicht über die Lippen, doch dann schalteten der Trainer und der Sportchef von Hertha BSC in den Angriffsmodus. „Ich wünsche ihnen wirklich alles Gute - nach unserem Spiel“, sagte Bobic vor dem wichtigen Abstiegsduell mit seinem Ex-Klub am Sonntag.

Bundesliga heute: Hertha BSC - VfB Stuttgart

Auch Magath, der Stuttgarts „junge Wilde“ von 2001 bis 2004 trainierte und dort die „nicht nur sportlich, auch privat schönste Phase“ hatte, will keine Rücksicht nehmen: „Die Punkte aus Augsburg zählen erst richtig, wenn wir gegen Stuttgart wieder punkten. Von daher müssen sie sich auf einen harten Kampf einstellen. Wir werden mit allen Mitteln versuchen, drei Punkte hierzubehalten.“

Hertha hatte sich am vergangenen Wochenende durch einen 1:0-Erfolg beim FC Augsburg Luft im Abstiegskampf verschafft. Das gilt es nun zu bestätigen.

„Viele habe ich erleichtert gesehen nach dem Sieg. Erleichtert über einen Sieg. Aber keinen habe ich jubelnd durch die Kabinen oder die Autobahn nach Berlin rennen sehen. Es ist nichts passiert. Wir haben ein Spiel gewonnen“, sagte Bobic, beim VfB jahrelang als Spieler und Funktionär tätig.

Magath setzt auf Kampf und Leidenschaft

So ähnlich wie Bobic klangen auch die Stuttgarter, Trainer Pellegrino Matarazzo wollte von einem „Endspiel“ nichts wissen: „Wir haben danach noch drei Spiele.“ Matarazzo ordnet dem Ziel Klassenerhalt aktuell alles unter: „Ich lebe für die Aufgabe und bin 24 Stunden online, weil ich alles dafür tun will.“

In der Tabelle liegen die Berliner (29 Zähler) auf Rang 15 und haben einen Punkt Vorsprung auf Stuttgart auf dem Relegationsplatz. „Wir haben in Augsburg gesehen, dass der Kampf uns den Sieg gebracht hat“, sagte Magath über die Marschroute für das Heimspiel vor rund 45.000 Zuschauern im Olympiastadion.

Am kommenden Samstag kommt es dann zum nächsten direkten Abstiegsspiel in Bielefeld, doch allzu viele Gedanken um die übrige Konkurrenz macht sich Magath nicht. „Ich kriege mit Müh und Not zusammen, gegen wen Bielefeld spielt und gegen wen wir spielen“, sagte er und betonte, das einzig Relevante sei, „möglichst schnell, möglichst viele Punkte“ zu holen. So werden sie auch in Stuttgart denken.

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Olympiastadion Berlin

Anpfiff: 17.30 Uhr

Letze Begegnung: Stuttgart - Hertha 2:2 (Bundesliga, Hinspiel)

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: DAZN

Stream: DAZN