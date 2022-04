Handball, DHB-Pokal-Finale: THW Kiel gewinnt gegen den SC Magdeburg

Ligaprimus entzaubert, das Dutzend voll gemacht: Der THW Kiel ist zurück auf dem deutschen Pokal-Thron. Der Rekordchampion bezwang den SC Magdeburg im Endspiel des Final Four mit 28:21 (12:13) und sicherte sich damit dank einer Machtdemonstration im zweiten Durchgang seinen zwölften Pokalsieg.

Garant des verdienten Kieler Sieges in einem hochklassigen Finale war Türhüter Niklas Landin mit etlichen Paraden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse im DHB-Pokal)

Emotionen kochen hoch

In einem hitzigen, hochklassigen und hart umkämpften Spiel hatten die Akteure auf der Platte nicht immer ihre Nerven im Zaum. Kurz nach dem Halbzeitpfiff kam es zu einer Rudelbildung. Die Schiedsrichter hatten alle Mühe, die Streithähne zu trennen.

Der SCM, der in Omar Ingi Magnusson (6 Tore) seinen besten Werfer hatte, verpasste unterdessen seinen dritten Titelgewinn im Pokalwettbewerb nach 1996 und 2016 und die Chance aufs mögliche erste Double der Vereinsgeschichte.

Sagosen setzt mit dem Tor zum 28:21 den Schlusspunkt unter eine herausragende Leistung des THW. Die Kieler bezwingen den SC Magdeburg im Pokalfinale dank einer famosen zweiten Halbzeit am Ende doch recht deutlich.

Das Spiel steuert in Richtung einer dramatischen Schlussphase. Derzeit kann sich keine Mannschaft absetzen.

Diese erste Halbzeit hat es in sich! Immer wieder geraten beide Teams aneinander. Es ist viel Zoff drin in dieser Partie. Kurz nach dem Halbzeitpfiff gibt es sogar eine - im Handball sehr seltene - Rudelbildung. Magdeburg führt knapp.

Mertens zwirbelt die Kugel spektakulär ins Kieler Tor zur erneuten SCM-Führung. Die Kieler sammeln gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen plus eine Gelbe Karte für Coach Jicha.

So schnell kann‘s gehen. Innerhalb von drei Minuten holt der SCM drei Tore auf.

Kiels Superstar Sagosen haut sich auch in der Abwehr voll rein und block einen Wurf der Magdeburger in höchster Not.