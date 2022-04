Rudern: Zeidler sichert sich erneut DM-Titel

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler (Frankfurt) hat sich ungefährdet seinen zweiten DM-Titel gesichert. Nach dem Sieg 2019 gewann der 25-Jährige auch bei den deutschen Kleinbootmeisterschaften in Krefeld im Einer. Bei den Frauen setzte sich Alexandra Föster (Meschede) durch.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Kleinbootmeisterschaften in den vergangenen beiden Jahre ausgefallen. Die Höhepunkte der Ruder-Saison sind die EM in München (11. bis 14. August) und die WM in Racice/Tschechien (18. bis 25. September).