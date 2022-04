Bundesliga heute: VfL Bochum - FC Augsburg im TV, Stream & Ticker

Die Bochumer wollen nach der klaren Niederlage in Freiburg nun endlich den Klassenerhalt perfekt machen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In dem Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Augsburg muss das Team aber auf ihren Trainer Thomas Reis verzichten. Er muss wegen einer obszönen Geste in Richtung der Schiedsrichter von der Tribüne aus zuschauen wie auch Konstantinos Stafylidis, der in Freiburg ebenfalls mit einer roten Karte vom Feld musste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)