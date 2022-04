Ansage vom Boss! Hasan Salihamidzic fordert deutlich mehr Leistung von Leroy Sané

Der Sportvorstand des FC Bayern wählte am Tag nach dem Gewinn der zehnten deutschen Meisterschaft in Folge bei Sky unmissverständliche Worte: „Leroy ist ein unheimlich talentierter junger Mann, er alles hat. Er hat auch diese mentale Stärke. Aber: Jetzt muss er kommen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sané hatte in der sich dem Ende neigenden Saison eine starke Phase - zuletzt waren seine Auftritte aber eher enttäuschend. Das will auch Salihamidzic nicht schönreden. „Wir haben uns alle gefreut, er hat in der Hinrunde Spiele im Alleingang entschieden. Es macht Spaß, wenn er diese Körperspannung hat. Es macht Spaß ihm zuzuschauen.“