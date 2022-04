Trotz Krise: Wolff sieht seine Zukunft bei Mercedes - und stellt gnadenlose Fragen

Ungeachtet der aktuellen Krise in der Formel-1-WM hat Mercedes-Motorsportchef Wolff Spaß an seiner Arbeit und denkt nicht über einen Jobwechsel nach.

Ungeachtet der aktuellen Krise in der Formel-1-WM hat Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff Spaß an seiner Arbeit und denkt nicht über einen Jobwechsel nach. „Man muss sich immer selbst infrage stellen: Motivation, Energielevel, ist der Spaß noch da?“, sagte Wolff im Gespräch mit RTL/ntv .

Dieser "Turnaround" (Kehrtwende, d. Red.) ist in der laufenden Saison die Hauptaufgabe für Mercedes. Die bisherigen Ergebnisse von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton und George Russell (beide Großbritannien) waren alles andere als zufriedenstellend, das weiß auch Wolff: "Wir sind definitiv nicht schnell genug. Das muss man aushalten und damit umgehen können, aber gleichzeitig auch all die Energie in den richtigen Weg kanalisieren. Das versuche ich so gut wie möglich."