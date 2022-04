Afghanische Fußballerinnen geben Debüt in Australien

Zum ersten Mal seit ihrer Flucht vor den Taliban traten Spielerinnen der afghanischen Nationalmannschaft in einem Ligaspiel in Australien an.

Zum ersten Mal seit ihrer Flucht vor den Taliban traten Spielerinnen der afghanischen Frauenfußball-Nationalmannschaft in einem Ligaspiel in Australien an. Das Ergebnis in der Amateurliga am Sonntag war ein torloses Unentschieden, für die afghanischen Frauen war das Spiel dennoch wie ein Sieg.