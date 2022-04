Party-Protokoll des FC Bayern: So feiern die Stars um Nagelsmann die zehnte Meisterschaft in Serie

Die Stars des FC Bayern feiern den Gewinn der zehnten Meisterschaft in Serie ausgelassen – nicht nur im Stadion, sondern auch bei einem Mannschaftsabend in der Münchner Innenstadt. Das Party-Protokoll von SPORT1.

FC Bayern feiert im Rocca Riviera

Doch das war nur der Anfang der wilden bayerischen Meister-Sause! Trainerstab, Spieler und Verantwortliche trafen sich am späten Abend noch im zweistöckigen Nobel-Restaurant Rocca Riviera in der Münchner Maxvorstadt nahe des Odeonsplatzes, um den ersten Titel der Ära Nagelsmann ausgiebig zu feiern.

23.25 Uhr: Gut eineinhalb Stunden nach der Pressekonferenz taucht Nagelsmann im feinen Zwirn am Rocca Riviera auf. Präsident Herbert Hainer nimmt den 34-Jährigen vor dem Eingang in Empfang, klopft ihm nach dessen bislang größtem Erfolg auf die Schulter. Für den Bayern-Coach gibt‘s zur Begrüßung schon vor dem Lokal ein Flaschenbier. Später will er nach eigenen Angaben auf Gin Tonic umsteigen. „Das sieht aus wie Wasser, da kann mir auch keiner von euch was“, sagt er augenzwinkernd zu den Journalisten.

23.34 Uhr: Lucas Hernández trifft als einer der ersten Spieler am Rocca Riviera ein – und lässt keinen Zweifel daran, dass er nicht nur auf dem Rasen hart im Nehmen ist. Bei frostigen Temperaturen von deutlich unter zehn Grad trägt er als einziger Bayern-Star an diesem Abend wie vor das kurzärmlige Meister-Shirt.

Lewandowski kommt mit Kumpels

23.53 Uhr: Ganz locker mit Sweatshirt, Jeans, Sneakern und Baseball-Cap gekleidet und in Begleitung von ein paar Kumpels kommt Weltfußballer Robert Lewandowski am Restaurant an. Kurz darauf öffnet sich ein Fenster in der oberen Etage, die die Bayern extra für sich gemietet haben. Nagelsmann schaut grinsend heraus und sagt, Lewandowski habe bereits einen neuen Vertrag unterschrieben. „Nur ein Scherz, Leute“, stellt er lachend klar und schließt das Fenster wieder. (BERICHT: Einzelkritik zum Topspiel)