Boxen: Tyson Fury liefert gegen Dillian Whyte die große Show im Wembley-Stadion

In London kämpft Tyson Fury gegen seinen Landsmann Dillian Whyte. Im größten Kampf der britischen Box-Geschichte zeigt der Weltmeister alle Seiten von sich.

In einem guten Kampf, der viel Emotionen und Action präsentierte, feierte Tyson Fury seinen 23. K.o.-Sieg. In der sechsten Runde schickte der „Gypsy King“ seinen Kontrahenten Dillian Whyte vorzeitig auf die Bretter und blieb WBC-Weltmeister im Schwergewicht.

Zuvor drohte der Fight allerdings hässlich zu werden. Der Ringrichter musste immer eingreifen und beide Kämpfer ermahnen. Am Ende setzten sich jedoch Furys Fähigkeiten durch.

Nach dem Kampf bedankte er sich bei seinen Fans. „Ich möchte einfach nur aus tiefstem Herzen sagen: Vielen Dank an alle.“ Zudem sprach er nochmal den Fight an, der zwischenzeitlich zu eskalieren drohte. „Es war hart, war zeitweise auch hässlich mit Ellbogen.“

Fury bestätigt Rücktrittsankündigung

„Das könnte der letzte Vorhang für den Gipsy King gewesen sein“, sagte er bei der BBC . „Ich habe meiner Frau versprochen, dass es nach dem Wilder-Kampf so weit sein würde. Aber mir wurde ein Kampf im Wembley-Stadion angeboten und das war ich den Fans schuldig.“

Als potenziellen nächsten Karriere-Schritt deutete Fury bei der PK nach dem Kampf ein weiteres Wrestling-Gastspiel bei WWE an - wohl bei der großen Stadion-Show in Cardiff am 3. September. „Schließt nicht aus, dass ich dabei bin“, erklärte Fury, er wolle mit Ligaboss Vince McMahon „reden“.