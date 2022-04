FC Bayern bekommt Meisterschale am vorletzten Spieltag

Dem FC Bayern wird im Anschluss an das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart am 8. Mai die Meisterschale übergeben.

Dem FC Bayern wird im Anschluss an das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart am 8. Mai die Meisterschale übergeben. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstag mit.