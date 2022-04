BVB: Marco Rose nach 1:3-Niederlage beim FC Bayern verärgert

Zum zehnten Mal in Folge: Der FC Bayern ist Deutscher Meister

Marco Rose zeigt sich bei der Niederlage in München angesichts eines nicht gegebenen Elfmeters säuerlich. Der BVB-Trainer bekommt Unterstützung von Lothar Matthäus.

Bei der 1:3-Niederlage in München , die den FC Bayern zum Deutschen Meister machte, sorgte besonders eine Szene für wütende Dortmunder.

Was war passiert? Von der linken Seite suchte sich Jude Bellingham über die Grundlinie einen Weg in den Strafraum. Etwas übermotiviert setzte Benjamin Pavard zur Grätsche an, traf erst den BVB-Jungstar und dann den Ball. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)