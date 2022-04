FC Bayern Deutscher Meister: Stimmen nach 3:1 gegen Borussia Dortmund

Die Stimmen aus der Allianz Arena:

Julian Nagelsmann: „Das Spiel gegen Gladbach, wo ich zu Hause war, war extrem hart. Das Ausscheiden (in der CL) mit den Umständen. Von zehn Spielen gewinnen wir gegen Villarreal da neun, kriegen dann am Ende so ein Tor. Das tat schon weh, weil wir uns sehr viel vorgenommen hatten. Die Jungs hatten sich auch mehr vorgenommen, da war dann schonmal eine Woche extreme Tristesse. Wir haben in der Hinrunde oft herausragend Fußball gespielt, viele Tore gemacht. Dann gab es in der Rückrunde ohne wirklichen Auslöser ein paar Schwankungen. Heute haben die Jungs, als es darauf an, wieder extrem geliefert. Sie haben gezeigt, dass sie Bock darauf haben. In der Meisterschaft haben wir sehr viel richtig gemacht.“