FC Bayern - BVB: Bayern München in der Einzelkritik - drei Stars ragen heraus

BENJAMIN PAVARD: Bekam über seine Seite nicht allzu viel Druck, legte aber wie schon mehrfach in den vergangenen Wochen einen tadellosen Auftritt hin. Hätte für sein überhartes, aber nicht geahndetes Foul an Brandt wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel Gelb sehen können - und hatte bei einer Grätsche im Strafraum gegen Bellingham nochmal viel Glück, dass es keinen Elfmenter gab. SPORT1 -Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Starke Performance des oft kritisierten, aber insgesamt immer besser in Fahrt kommenden Bayern-Neuzugangs. Hielt Haaland überwiegend in Schach, störte ihn unter anderem kurz vor Schluss zweimal entscheidenden beim Abschluss. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe. SPORT1 -Note: 2

LUCAS HERNÁNDEZ: Bester Bayern-Verteidiger im Topspiel! Störte Haaland bei einer der wenigen Dortmunder Chancen in der 27. Minute entscheidend am Schuss. Auch nach dem Seitenwechsel grundsolide und zweikampfstark. Bekam dafür viel Szenenapplaus. SPORT1 -Note: 1,5

JOSHUA KIMMICH (bis 90.): Knüpfte spielerisch an seine gute Leistung in Bielefeld an, bestach durch Ballsicherheit. Verschuldete allerdings mit seinem Foul an Reus kurz nach der Pause den Elfmeter, der zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des BVB führte. SPORT1-Note: 3,5