Inter Mailand springt an Tabellenspitze der Serie A

Inter Mailand hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der italienischen Serie A übernommen.

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend im Topspiel gegen die AS Rom mit 3:1 (2:0) durch und schob sich mit nun 72 Punkten am bisherigen Spitzenreiter und Stadtrivalen AC Mailand (71) vorbei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)