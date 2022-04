Manchester City: Viererpack von Gabriel Jesus

Manchester City feiert im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Premier-League-Meisterschaft einen Kantersieg dank Gabriel Jesus - was machen Liverpool und Jürgen Klopp?

Manchester City feiert Viererpacker Gabriel Jesus

Dabei netzte Gabriel Jesus bemerkenswert in der (4., 23., 49. und 53. Minute - zwischenzeitlich war für City auch Rodri (34.) erfolgreich.

Nationalspieler Ilkay Gündogan saß zunächst bei der Guardiola-Mannschaft auf der Bank, wurde erst in der 57. Minute eingewechselt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Am Sonntag (17.30 Uhr) können die Reds von Coach Jürgen Klopp im Merseyside-Derby gegen den FC Everton den Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf einen Zähler verkürzen.

ManUnited und Ronaldo unterliegen Arsenal

Der englische Rekordmeister Manchester United mit Teammanager Ralf Rangnick hat indes im Ringen um einen Champions-League-Platz in der Premier League weiteren Boden auf die Konkurrenten verloren.

Nuno Tavares (3.) und Bukayo Saka (32., Foulelfmeter) hatten die Gunners mit 2:0 in Führung gebracht. In der 34. Minute gelang Ronaldo das Anschlusstor für ManUnited, das nun sechs Punkte hinter Arsenal in der Tabelle zurückliegt.