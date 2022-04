Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim mit nächstem Dämpfer

In der Liga ist von Europacup-Euphorie auch gegen Hoffenheim nichts zu spüren. Aufregung gibt es um Evan Ndicka.

Bei der Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) in London köpfte der Frankfurter zunächst ins eigene Tor (12.), traf dann zum Ausgleich (32.), ehe er Daichi Kamadas Treffer vorbereitete (66.).