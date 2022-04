Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Borussia Mönchengladbach, 3:3 (0:2)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gladbach bereits in Front. Amir Selmane Ramy Bensebaïni markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute baute Breel Embolo den Vorsprung des Gasts aus, nachdem Jonas Hofmann vorgelegt hatte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Vincenzo Grifo schoss für Freiburg in der 48. Minute das erste Tor. In der 60. Minute gelang den Gastgebern, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Christian Günter nach einer Vorlage von Maximilian Eggestein. Nach Vorlage von Günter ließ Philipp Lienhart den dritten Treffer des Sport-Club Freiburg folgen (79.). Freiburg schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Gladbach gelang in der Nachspielzeit (92.) der Ausgleichstreffer. Borussia Mönchengladbach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der Sport-Club Freiburg noch ein Unentschieden.