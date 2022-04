Bundesliga: Union Berlin siegt bei RB Leipzig 2:1 - Joker Michel sticht

Union Berlin gelingt drei Tage nach der Pokalniederlage in Leipzig die Revanche in der Bundesliga. Ein Doppelschlag kurz vor dem Ende schockt die Sachsen.

„Ich finde, es ist ein verdienter Sieg. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit nichts zugelassen“, sagte Berlins Niko Gießelmann nach Abpfiff bei Sky: „So ein Spiel zeigt die Mentalität der Mannschaft.“ Der kurz vor seinem Treffer eingewechselte Michel fand ähnliche Worte: „Ich bin überglücklich“, sagte der 31-Jährige: „Als Einwechselspieler stellt man sich das genauso vor.

In der ersten Hälfte zeigten sich die Hausherren äußerst uninspiriert und gaben keinen einzigen Torschuss ab, während Union acht Mal das RB-Gehäuse anvisierte.

Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Leipzig mit Yussuf Poulsen zu, der den Ball volley in die Maschen setzte.

Unions Joker Michel schockt Leipzig

Eine Szene im RB-Strafraum erhitzte in der 60. Minute die Gemüter: Grischa Prömel verlängerte eine Flanke per Kopf auf Niko Gießelmann, der klar von Nordi Mukiele am linken Knie getroffen wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)