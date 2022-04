Eishockey-WM: DEB-Debakel gegen Schweiz in WM-Vorbereitung

DEB-Team mit Debakel im Schlussdrittel

Gut 90 Sekunden später stellte Andre Heim den alten Zwei-Tore-Vorsprung (44.) wieder her und läutete so eine Schweizer Gala-Phase ein. In nicht einmal vier Minuten gelangen den Gästen vier Tore. In diesem Zeitraum schien jeder Schuss ein Treffer zu sein.

Schweiz dominiert Spiel und Gegner

Wiedersehen bei der WM in Finnland

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Finnland kommt es zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen. Im letzten Spiel der Gruppe A kämpfen die Schweiz und Deutschland um den Einzug in die Finalrunde. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) stehen für die deutsche Mannschaft noch drei weitere Tests an. Am kommenden Freitag und Samstag folgen zwei Duelle mit Ex-Weltmeister Slowakei, der ebenfalls in der WM-Vorrunde auf Deutschland trifft. Die WM-Generalprobe findet am 8. Mai in Schwenningen gegen Außenseiter Österreich statt.