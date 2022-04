Anthony Modeste jubelt gegen Bielefeld mit eigener Kaffee-Marke - Baumgart-Kritik

Darauf ist sein bekannter Brillen-Jubel sowie der Kölner Dom zu sehen. Der Torjäger hielt den Kaffee in die Kamera, machte eine Geste des Kaffeetrinkens und verschenkte ihn anschließend an einen FC-Fan.

FC-Coach Baumgart nordet Modeste ein

In der Halbzeit nahm sein Teamkollege Kingsley Schindler am Sky -Mikrofon dazu Stellung und verriet: „Der Kaffee ist sehr lecker.“

Droht Modeste Ärger wegen Werbeaktion?

Nach dem Spiel erntete er für die Aktion auch Kritik von Didi Hamann bei Sky: „Dass es eine Strafe gibt, steht für mich außer Frage. In der heutigen Zeit, in der es viel im Kommerz geht, in der das Verhältnis zwischen Fans und Vereinen angekratzt ist, habe ich für so eine Aktionen kein Verständnis. Damit hat er sich verfahren.“ Nach Sky-Informationen hat sich Trainer Baumgart bereits dazu geäußert und meinte, dass sie dies intern klären werden.