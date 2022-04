3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SC Verl, 1:2 (1:1)

Dave Gnaase bediente Julian Günther-Schmidt, der in der 23. Spielminute zum 1:0 einschoss. Nach Assist von Vinko Sapina war es Ron Berlinski, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (32.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Wenig später behauptete sich Verl gegen die Hintermannschaft des 1. FC Saarbrücken. Neuer Spielstand: 2:1 (83.). Am Ende verbuchte der SC Verl gegen Saarbrücken die maximale Punkteausbeute.