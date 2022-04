3. Liga: VfL Osnabrück – SV Waldhof Mannheim, 1:2 (1:1)

Der SV Waldhof Mannheim gewann das Samstagsspiel gegen den VfL Osnabrück mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Fridolin Wagner mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Dominik Martinović für eine frühe Führung von Waldhof (3.). Omar Haktab Traoré nutzte die Chance für Osnabrück und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Marcel Costly bediente Wagner, der in der 71. Spielminute zum 2:1 einschoss. Am Ende punktete Mannheim dreifach beim VfL Osnabrück.