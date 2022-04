3. Liga: FC Würzburger Kickers – FC Viktoria 1889 Berlin, 3:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Saliou Sané brach für die FC Würzburger Kickers den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Robert Herrmann erzielte in der 78. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von David Kopacz vollendete. Würzburg gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (81.). Im Endeffekt kassierte Vikt. Berlin gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.