Turbine Potsdam erkämpft sich wichtigen Sieg

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben im Kampf um den letzten Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg in der Bundesliga eingefahren.

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben im Kampf um den letzten Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg in der Bundesliga eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Sofian Chahed gewann am Samstag im Topspiel bei der TSG Hoffenheim mit 2:1 (0:1) und festigte mit nun 43 Zählern den dritten Platz.

Melissa Kössler (65.) und Dina Orschmann (69.) drehten für Potsdam die Partie. Zuvor hatte Chantal Hagel (41.) Hoffenheim, die nach einer Roten Karte für Fabienne Dongus (45.+1) in Unterzahl spielen mussten, per Elfmeter in Führung gebracht.