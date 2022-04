Ronaldo-Tor reicht ManUnited nicht bei Arsenal

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United mit Teammanager Ralf Rangnick hat im Ringen um einen Champions-League-Platz in der Premier League weiteren Boden auf die Konkurrenten verloren. Beim FC Arsenal unterlagen die Spieler um Superstar Cristiano Ronaldo, der nach dem tragischen Tod seines neugeborenen Sohnes erstmals wieder mitwirkte und einen Treffer erzielte, mit 1:3 (1:2).

Nuno Tavares (3.) und Bukayo Saka (32., Foulelfmeter) hatten die Gunners mit 2:0 in Führung gebracht. In der 34. Minute gelang Ronaldo das Anschlusstor für ManUnited, das nun sechs Punkte hinter Arsenal in der Tabelle zurückliegt.