Tyson Fury - Dillian Whyte: Mega-Zahltag - und dann wirklich Schluss?

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury will vor gigantischer Kulisse in Wembley Dillian Whyte ausknocken und dann abtreten - trotz lukrativer Megafight-Optionen.

Dillian Whyte ist der Gegner des WBC-Weltmeisters im Schwergewicht, ein ehemaliger Sparringspartner und Kumpel, mit dem es vorab keine Giftpfeile gab. War auch nicht nötig, um den Kampf vor allem in der Heimat zum Kassenschlager zu machen. (NEWS: Alles zum Boxen)

Weil sich die Promoter die Kampfbörse beim „Purse Bid“ in ungeahnte Rekordhöhen steigerten, stehen beide vor dem wohl größten Zahltag ihrer Karriere: Fury soll rund 25,5 Millionen Euro einsacken, der außerhalb Englands kaum erprobte Whyte auch immerhin schon 6,5.

Nach eigenen Angaben will Fury nach dem Fight in den Ruhestand gehen. „Ich habe niemandem etwas zu beweisen“, sagte der Bezwinger von Wladimir Klitschko und Deontay Wilder. Fury weiß allerdings selbst zu gut, dass ihm das kaum einer abnimmt. Zu viele Rücktritte von Rücktritten hat die Branche gesehen, zu viel Geld kann der „Gypsy King“ noch verdienen - und damit auch sein Vermächtnis mit einem Vereinigungskampf vergrößern.

Tritt Tyson Fury wirklich ab - oder folgt doch noch ein Mega-Fight?

Obwohl der auf der besetzten Krim geborene Ukrainer zwischenzeitlich zusammen mit den Klitschko-Brüdern zur Verteidigung seines Landes in den Krieg gegen Russland gezogen war, trainiert er nun wieder für den im Juli angedachten Rückkampf gegen Joshua. ( HINTERGRUND: Die bittere Wendung der Klitscho-Story )

Für den Sieger wäre Fury die logische nächste Option - aber der Hüne, der sich immer wieder als schwer berechenbar erwiesen hat, beharrt auf seinem Abschied. Auch wenn er „weiß, dass mir niemand glaubt, weil sie alle denken, dass ich hinter Geld oder was auch immer her bin“.

Dillian Whyte lebte ein turbulentes Leben

Der ungeschlagene Champion Fury (31 Siege in 32 Profikämpfen) geht als klarer Favorit in den Fight gegen Whyte (28 von 30) - den er dennoch nicht unterschätzt: „Das ist ein Schwergewichtsboxkampf, den jeder mit einem Schlag gewinnen kann. Wenn ich nicht in Bestform bin, wird dieser Mann mir den Kopf von den Schultern schlagen.“